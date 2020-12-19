نصائح ميركل للألمان لتجنب الإصابة بكورونا في عيد الميلاد

وجهت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، اليوم السبت، مجموعة نصائح إلى المواطنين، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال عيد الميلاد.

وذكرت "رويترز" أن ميركل دعت الألمان إلى عدم زيارة الأهل، وتبادل التهنئة، من خلال مكالمات الفيديو.

وفي كلمتها الأسبوعية المصورة، أشادت المستشارة الألمانية بالطريقة التي يتواصل بها الجنود المتمركزون خارج البلاد.

وقالت ميركل إن هؤلاء المتواجدون خارج البلاد يعرفون معنى العجز عن التواصل مع الأحبة لمدة طويلة إلا من خلال تطبيق "سكايب" للمكالمات المصورة.

وتواجه الدولة الأوروبية زيادة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وحظيت الجهود التي قامت بها المستشارة الألمانية من أجل التصدي للموجة الأولى من وباء كورونا بالإشادة، إلا أنها تواجه حاليا انتقادات، يرى أصحابها أنها لم تنجح في التصدي للموجة الثانية من الوباء.

ووفقا لإحصاءات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، فقد سجلت ألمانيا، اليوم السبت، ما يزيد عن 31 ألف إصابة جديدة و702 وفاة.

وهذا الرقم هو ضعف الإصابات التي جرى تسجيها في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وهذا الموعد هو اليوم السابق لفرض الحكومة الألمانية، عزلا عاما صارما، قد يتواصل حتى العاشر من يناير/ كانون الثاني المقبل على الأقل.