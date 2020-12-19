"الحراس"... ترامب يكشف عن واحد من إنجازاته العظيمة للمستقبل

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، عن واحد من إنجازاته العظيمة للمستقبل.

وأعاد ترامب نشر تغريدة من الحساب الرسمي لـ"القوة الفضائية الأمريكية"، والتي تعلن فيها لأول مرة عن تغيير اسمها ليصبح "الحراس".

وجاء في تغريدة "القوة الفضائية الأمريكية": "اليوم وبعد عملية دامت عاما كامل، وأسفرت عن مئات الطلبات والأبحاث التي شارك فيها متخصصون في الفضاء وأفراد من عامة الناس، يمكننا أخيرا أن نشارك معكم الاسم الذي سنعرف به: "الحراس".

وعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أحدث إعلان من "القوة الفضائية الأمريكية" بأنه "واحد من الإنجازات العظيمة لإدارته في المستقبل سيكون تفويض وبدء تشغيل "القوة الفضائية الأمريكية"، وذلك بعد مرور 75 عاما على تأسيس القوة الجوية الأمريكية.

One of the Trump Administration’s great achievements into the future will be the authorization and start up of the SPACE FORCE. 75 years since Air Force. Congratulations to all! https://t.co/iG011Jt50r — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، وافق بأغلبية ساحقة في ديسمبر/ كانون الأول 2019 على مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 738 مليار دولار يتيح إنشاء "قوة فضائية" اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويمنح موظفي وزارة الدفاع إجازة عائلية مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعا.

وأعلن ترامب لأول مرة، في آذار/ مارس 2018، عن خطط إنشاء قوات عسكرية فضائية، موضحا أنه فكر مطولا حول هذا القرار وتوصل إلى أنها "فكرة ممتازة"، مؤكدا أن استراتيجية الدفاع الوطنية الجديدة لا تستبعد إمكانية إجراء عمليات قتالية في المجال الفضائي.