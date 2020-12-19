درعي يناشد نتنياهو وغانتس التوصل إلى حل لمنع انتخابات جديدة

وحال لم يتوصل جناحا الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ممثلا في حزب الليكود بقيادة نتنياهو، و"أزرق- أبيض" بقيادة غانتس إلى حل يتم بموجبه إقرار الميزانية العامة للبلاد حتى منتصف ليل الثلاثاء المقبل، فسوف يحل الكنيست نفسه تلقائيا، إيذانا بالذهاب إلى جولة انتخابات جديدة.

وقال درعي وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن على نتنياهو وغانتس "إيجاد حل الليلة لمنع الذهاب للانتخابات والسماح للحكومة باستمرار عملها".

وتابع: "لا ينبغي بأي حال من الأحوال الذهاب لانتخابات في هذا الوقت"، مستدركا "نواجه فيروس كورونا، الإصابات آخذة في الارتفاع، وهناك المزيد من القيود (للحد\من تفشي الوباء) في الطريق، وهناك حاجة ملحة للاستمرار في معالجة الاقتصاد".

وتفاقم الخلاف بين جناحي الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بما في ذلك حول إقرار الميزانية التي يريد نتنياهو تمريرها لعام واحد، فيما يصر غانتس على أن يكون ذلك لعامين وفق ما نص الاتفاق الائتلافي الموقع بينهما في أبريل/نيسان الماضي، والذي قاد إلى تشكيل الحكومة الحالية.

ولنحو عامين تشهد إسرائيل حالة من عدم الاستقرار السياسي، إذ شهدت انتخابات في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول من العام 2019، ثم شهدت انتخابات ثالثة في مارس/آذار الماضي، وحال فشل الفرقاء السياسيون في تجنيب البلاد تكرار نفس السيناريو فسوف تذهب إسرائيل لانتخابات مبكرة جديدة في غضون 3 أشهر من تاريخ حل الكنيست.