طهران: بومبيو أصيب بـ"الوسواس القهري الفكري" حول إيران

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أصيب بـ"الوسواس القهري الفكري" حول إيران.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، أن خطيب زاده ذكر في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن بومبيو أصيب مرة أخرى بالوسواس القهري الفكري حول إيران.

وتابع خطيب زاده:

إن السيد الذي صرح بأنه كذب وخدع ونهب، والذي أوشكت فترته على الانتهاء، أصيب مرة أخرى بالوسواس القهري الفكري حول إيران.

وأضاف خطيب زاده في تغريدته، "أن الواقع الموجود هو أن الإدارات الأمريكية لطالما باتت تخطط لتنفيذ انقلابات وشن حروب ضد الشعب الإيراني وجيرانه. لقد قتلوا عددا لا يحصى من الناس وجعلوا من الفئات الأكثر تضررا في أمريكا درعا بشريا لهم. هذه هي الطبيعة الحقيقية للإدارة التي ينتسب إليها.

وأشارت الوكالة الإيرانية "إرنا"، إلى أن مايك بومبيو، قد اعترف في مقابلة معروفة أنه كذب وخدع عندما كان في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه).