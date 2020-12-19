وكالة: مفاوضات الاتفاق التجاري لـ"بريكست" لا تزال متعثرة

كشف مصدر في الحكومة البريطانية أن مفاوضات الاتفاق التجاري لـ"بريكست" لا تزال متعثرة، وذلك بعد تصريحات بريطانية سابقة تؤكد ذات الشيء.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم السبت، عن المصدر قوله إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواجه صعوبات في سعيه للوصول إلى المرونة التي يحتاج إليها من الدول الأعضاء بشأن هذا الأمر".

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الجمعة، إنه "من المرجح للغاية" عدم التوصل إلى اتفاق ما لم يغير الاتحاد الأوروبي موقفه بشكل كبير، بينما اعتبر متابعون أن هذه اللهجة تبدو متشائمة بالنظر إلى طبيعة المحادثات التي تمت يوم الخميس، بحسب "سي إن بي سي".

وكانت أورسولا فون دير ليين، رئيس المفوضية الأوروبية، قد عبرت منذ أسبوعين، أيضا، عن "خيبة أملها" في المحادثات قائلة: إن التغلب على الخلافات الكبيرة التي ما زالت قائمة سيكون صعبا للغاية".

ويدعو كل طرف الطرف الآخر إلى تغيير موقفه لمحاولة حماية ما يقارب تريليون دولار من التبادلات التجارية من التعريفات الجمركية والحصص، وذلك عند انتهاء ما تعرف بالفترة الانتقالية في 31 ديسمبر/ كانون الأول.

جدير بالذكر أن خروج بريطانيا من التكتل في يناير/ كانون الثاني، أعقبه تعثر في المحادثات، في مشكلتين أساسيتين هما حقوق صيد الأسماك الخاصة بالاتحاد في المياه البريطانية، وما يسمى بـ"تكافؤ الفرص" لمنافسة عادلة للجانبين.

يذكر أن الفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري من الممكن أن يسبب صدمات عنيفة في الأسواق المالية، ويلحق الضرر بالاقتصادات الأوروبية ويعطل سلاسل الإمداد في أوروبا وخارجها.