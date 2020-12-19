الصحة العالمية: نتواصل مع المسؤولين البريطانيين بشأن السلالة الجديدة من كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم االسبت أنها تتواصل مع المسؤولين البريطانيين بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها "ستعلن كل ما تعرفه عن خصائصها".

وقالت منظمة الصحة العالمية في تغريدة عبر تويتر: "سيواصل (المسؤولون البريطانيون) مشاركة المعلومات ونتائج تحليلاتهم والدراسات الجارية. سنقوم بتحديث الدول الأعضاء والجمهور بينما نتعلم المزيد عن خصائص هذا الفيروس المتغير وأي آثار".

We’re in close contact with UK 🇬🇧 officials on the new #COVID19 virus variant. They’ll continue to share info & results of their analysis & ongoing studies. We’ll update Member States & public as we learn more about the characteristics of this virus variant & any implications. — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون وعلماء قالوا في وقت سابق، اليوم، إن "سلالة جديدة من فيروس كورونا تم تحديدها في المملكة المتحدة أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 70 في المئة، لكن لا يُعتقد أنها أكثر فتكًا وإن اللقاحات يجب أن تظل فعالة".