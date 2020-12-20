الرئيس الأوكراني: بايدن يعرف بلادنا أفضل من ترامب وتربطه معنا علاقات وثيقة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن كانت تربطه علاقات وثيقة بأوكرانيا قبل رئاسته ويعرف أوكرانيا بشكل أفضل من الرئيس الحالي دونالد ترامب.

موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز" الأمريكية: "يبدو لي أن جو بايدن يعرف أوكرانيا بشكل أفضل من الرئيس السابق (ترامب) ...، وقبل أن يصبح رئيسا كان (بايدن) يتمتع بعلاقات وثيقة مع أوكرانيا".

وأشار لزيلينسكي، إلى إن بايدن أيضًا "يفهم الروس جيدًا، ويعرف الفرق بين أوكرانيا وروسيا" والعقلية الأوكرانية.

يذكر أن نجل بايدن عمل في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية "بوريزما"، ورأى ترامب بأن بايدن تمكن من إنهاء التحقيق ضد هذه الشركة وطرد فيكتور شوكين، المدعي العام الأوكراني آنذاك.

وكان يشتبه بقيام إداريين في بوريزما بغسيل أموال والتهرب الضريبي وإصدار تراخيص للتعدين غير قانونية. وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.