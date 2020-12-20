بعد لقاء جدعون ساعر… غانتس يطالب أعضاء حزبه بـ"ضبط النفس"

كشفت قناة عبرية النقاب عن استمرار الاتصالات بين الحزبين الكبيرين في إسرائيل "الليكود" و"أزرق أبيض" بهدف تفادي الدخول في انتخابات برلمانية جديدة للكنيست.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن الاتصالات مستمرة بين الحزبين بهدف إرجاء الدخول في الانتخابات، حيث لم يتبق على موعد حل الكنيست سوى ثلاثة أيام.

وأكدت القناة العبرية أن على خلفية المساعي لتفادي الذهاب إلى انتخابات، اجتمع أمس وزير الدفاع رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، مع العضو السابق في حزب "الليكود"، جدعون ساعر، والذي انشق عن الحزب، وأسس حزبا جديدا باسم "الأمل الجديد"، دون ذكر أي تفاصيل.

وأشارت القناة إلى أن غانتس طلب من أعضاء حزبه "أزرق أبيض" التزام الهدوء وضبط النفس، والتصرف بحزم خلال الأيام القليلة المقبلة، وعدم التصريح بأقوال تضر بموقف حزبه الذي يطالب بإجراء انتخابات برلمانية للكنيست، والتي في حال إجراؤها ستكون الرابعة خلال عامين فقط.

وفي سياق متصل، ناشد وزير الداخلية الإسرائيلي رئيس حزب "شاس" الديني أريه درعي، نتنياهو وغانتس التوصل إلى حل يحول دون الذهاب لانتخابات جديدة.

وحال لم يتوصل جناحا الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ممثلا في حزب الليكود بقيادة نتنياهو، و"أزرق- أبيض" بقيادة غانتس إلى حل يتم بموجبه إقرار الميزانية العامة للبلاد حتى منتصف ليل الثلاثاء المقبل، فسوف يحل الكنيست نفسه تلقائيا، إيذانا بالذهاب إلى جولة انتخابات جديدة.