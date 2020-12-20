إيران تفرج عن صحفية أضربت عن الطعام منذ 15 يوما

قالت منظمة "هرانا" الحقوقية إن السلطات الإيرانية أفرجت اليوم عن صحفية دخلت في إضراب عن الطعام منذ 15 يوما.

وبحسب ما نقله موقع السومرية نيوز فقد أكدت المنظمة إفراج السلطات الإيرانية الأحد، عن "ويدا رباني" الصحفية وعضو حزب الوحدة الوطني الإيراني.

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت في 23 في نوفمبر/ تشرين الثاني، الناشطة السياسية الصحافية، ”ويدا رباني“، بسبب دعمها الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في مناطق واسعة من إيران على خلفية رفع أسعار البنزين في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.

وقد دخلت "رباني" في إضراب عن الطعام في الـ 5 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفق ما أفادت به المنظمة.

وقالت المنظمة إنه جرى الإفراج عن "رباني" بكفالة، دون الكشف عن تفاصيل وأسباب الاعتقال والتهم الموجهة لرباني.

يذكر أن اعتقال "رباني قد أثار ردود فعل واسعة، فمن جانبه قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بلايجر وقتها: "ندين اعتقال ويدا رباني والمضايقات المنهجية للعاملين في مجال الإعلام من قبل النظام الإيراني".

وأضاف: "هذا مثال آخر على كيفية استغلال الحكومة الإيرانية للنظام القانوني لقمع الأصوات الناقدة في البلاد".

ودشن الإيرانيون حملة عبر موقع تويتر حملت هاشتاغ "ويدا رباني" للمطالبة بالإفراج عنها.

جدير بالذكر أن السلطات الإيرانية كانت قد اعتقلت في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، عضوين من حزب الوحدة الوطني هما ”حسين معصومي، وويدا رباني“ خلال احتجاجات شعبية، على خلفية مقتل 176 مسافراً عندما أسقطت الدفاعات الجوية للحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية قرب طهران، لكنه تم الإفراج عنهما في اليوم نفسه.