حاملة طائرات وسفن حربية تتأهب... توتر على الحدود الصينية

كشفت تقارير صحفية عالمية عن نشوب توتر جديد على الحدود الصينية، بعد تأهب حاملة طائرات وسفن وطائرات حربية.

وأرسلت تايوان، بحسب وكالة "رويترز"، قطعا من سلاحي البحرية والجو، اليوم الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول، مع مرور مجموعة أحدث حاملة طائرات صينية من مضيق تايوان، بعد يوم من إبحار سفينة حربية أمريكية في الممر المائي.

وليست هذه المرة الأولى التي تبحر فيها حاملة طائرات صينية بالقرب من تايوان، لكنها تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين تايبه وبكين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

وتشكو تايبه من النشاط العسكري الصيني الدائم، بما في ذلك، تحليق طائرات سلاح الجو الصيني بانتظام بالقرب من الجزيرة، فيما تقول بكين إن مثل هذه التدريبات تهدف إلى حماية سيادتها.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن حاملة الطائرات الصينية شاندونغ، التي دخلت الخدمة قبل عام تقريبا، أبحرت من ميناء داليان بشمال الصين يوم الخميس وبرفقتها أربع سفن حربية.

وأضافت أن مجموعة حاملة الطائرات واصلت السير جنوبا، بعد مرورها من مضيق تايوان اليوم الأحد.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للحصول على تعقيب، وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنها أرسلت ست سفن حربية وثماني طائرات "للحراسة" ومراقبة تحركات السفن الصينية.