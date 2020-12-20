بـ"قمصان قصيرة" متظاهرون في تايلاند يتحدون قانون العيب في الذات الملكية... صور

ارتدى بعض من أبرز قادة الاحتجاج في تايلاند، اليوم الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول، قمصانا قصيرة جدا، احتجاجا على قانون العيب في الذات الملكية.

وتجول المتظاهرون، بحسب وكالة "رويترز"، في مركز للتسوق بالعاصمة بانكوك لمحاكاة صور ظهر فيها ملك تايلاند، ماها فاجيرالونكورن، مرتديا قميصا مشابها، وللمطالبة بإلغاء قانون العيب في الذات الملكية.

كان الملك قد ظهر في صور نشرتها صحف أوروبية في السنوات القليلة الماضية مرتديا قميصا قصيرا يظهر البطن.

The clothing refers to the crop top the Thai king had been photographed wearing in pics previously published in European tabloids. #Thailand ⁦⁦@Reuters⁩ https://t.co/Qow8rG2RAN — Ashley Westerman (@_aswesterman) December 20, 2020

​ويواجه ما لا يقل عن 35 ناشطا تهما بموجب قانون العيب في الذات الملكية، ومنهم ناباسين تريرايابيوات (16 عاما) الذي ارتدى قميصا قصيرا يكشف عن شعارات مناهضة للملكية مكتوبة على بطنه على سبيل الاحتجاج.

وقال باريت تشيواراك، الذي يواجه أيضا تهما تتعلق بإهانة الملكية قد تؤدي إلى سجنه لما يصل إلى 15 عاما، "إذا لم نقاتل من أجل ناباسين اليوم، فلن يكون أحد في أمان عند التعبير عن رأيه".

ولم يصدر تعليق عن القصر الملكي اليوم، ولا منذ بداية احتجاجات في يوليو/تموز.

Protest leaders Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul and Parit "Penguin" Chiwarak wearing crop tops and showing the three-finger salute pose in front of Thailand's Princess Sirivannavari fashion boutique REUTERS/Soe Zeya Tun #ใครๆก็ใส่ครอปท็อปpic.twitter.com/VWgWkLFfus — soe zeya tun (@soezeya) December 20, 2020

​وانضم بضع عشرات من المؤيدين إلى قادة الاحتجاجات، عندما وقفوا أمام محل للأزياء يبيع ملابس من تصميم ابنة الملك.

كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعت تايلاند يوم الجمعة لتعديل قانون العيب في الذات الملكية.

وردت الحكومة التايلاندية قائلة إن هذا القانون مشابه لقوانين القذف والتشهير.