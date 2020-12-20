دي مايو: إيطاليا بصدد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد تفشي سلالة جديدة لكورونا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأحد، أن بلاده بصدد تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، وذلك بعد إعلان الأخيرة عن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد على أراضيها.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بريطانيا أصدرت تنويها حول تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد"، مضيفا "حماية الإيطاليين أحد واجبات الحكومة، ولذلك وبعد إخطار الحكومة البريطانية، سوف نوقع إجراءً يقضي بتعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا العظمى".

Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il @MinisteroSalute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna.

➡️ https://t.co/ISFQqBEkZO — Luigi Di Maio (@luigidimaio) December 20, 2020

في غضون ذلك، تدرس الحكومة الألمانية ودول أخرى أوروبية إمكانية إيقاف الرحلات الجوية والبرية من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، حيث تم اكتشاف طفرة جديدة في فيروس كورونا.

وحسبما كتبت صحيفة "بيلد" نقلا عن مصادر في وزارة الصحة الألمانيا، في وقت سابق القول:

"أصبح معروفا عن اكتشاف طفرة جديدة في المملكة المتحدة لفيروس كورونا SARS-CoV-2".

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة.

وكتبت صحيفة بريطانية، وفقا لـ"بيلد":"تدرس الحكومة الفيدرالية وقف الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا"، مما يشير إلى أن القرار النهائي سيتخذ من قبل مجلس الوزراء".

على هذه الخلفية وفي السياق، أعلنت السلطات الهولندية أنها ستتوقف عن قبول الرحلات الجوية من المملكة المتحدة حتى الأول من يناير/كانون الثاني، حيث تم تحديد حالة إصابة بنوع جديد من فيروس كورونا، مشابه للنوع الذي ينتشر الآن في بريطانيا، في هولندا.

وفي يوم أمس السبت، أكد المجلس الاستشاري البريطاني المعني بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسي أن: "نوع فيروس كورونا الذي تم تحديده في البلاد ينتشر بمعدل أسرع ويتطلب مزيدا من الحذر من السكان على الرغم من أن البديل الجديد للفيروس، وفقا للتقديرات الأولية، قد يكون معديا بنسبة 70٪ أكثر من المعتاد، لا يزال هناك ما يشير إلى أنه أكثر خطورة من حيث الوفاة أو الاستشفاء".

كما أفادت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع بأن علماء الوراثة قد حددوا طفرة جديدة في فيروس كورونا للبلاد، تسمى "501.V2".