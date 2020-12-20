اعتقالات جديدة في النمسا على خلفية هجوم فيينا

كشفت السلطات النمساوية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض عن أشخاص جدد، على خلفية هجوم فيينا الذي وقع الشهر الماضي.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، أن النيابة العامة في النمسا أعلنت توقيف رجلين يشتبه في تورطهما في الهجوم، يوم الجمعة الماضي.

ونقلت الوكالة عن ناطقة أن سلطات التحقيق عثرت على آثار الحمض النووي لأحد الرجلين، وهو مواطن من أصل أفغاني (26 عاما)، على السلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة.

لكن النيابة العامة ترفض تأكيد جنسية الشخص الثاني الذي تم توقيفه.

وكان 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و44 عاما، قد لقوا مصرعهم خلال هجوم إرهابي وقع في فيينا، في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقتلت قوات الأمن آنذاك مواطنا نمسويا مقدونيا في العشرين من عمره يدعي أنه ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى.

وعلى إثر الهجوم، أعلنت السلطات في البلد الأوروبي حل جمعية وإغلاق مسجد، قالت إنهما تسببا في تطرفه.

وفي أعقاب الهجوم، ألقت قوات الأمن القبض على 18 شخصا يشتبه في أنهم على علاقة بالحادث.