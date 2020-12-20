بعد زيارة رئيس الأركان الأمريكي>.. مسؤول عسكري إسرائيلي: إيران تخشى التصعيد

قال مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم الأحد، إن إيران تخشى التصعيد أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، على لسان مسؤول عسكري إسرائيلي أن الولايات المتحدة توطد العلاقات مع الجيش الإسرائيلي، في وقت تخشى السلطات الإيرانية من أي تصعيد مع الإدارة الأمريكية.

وأفاد الموقع أن زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة، الجنرال مارك إميلي، إلى إسرائيل، أول أمس، تؤكد أن العلاقات العسكرية والأمنية بين الجانبين، الإسرائيلي والأمريكي، في تصاعد، وأنه بحث التهديدات الإيرانية مع نظرائه من المسؤولين الإسرائيليين.

وبدوره، نقل مارك إيميلي إلى المسؤولين في تل أبيب أن إيران تحاول فتح حاور أو بدء مباحثات مع الجانب الأمريكي، خاصة إدارة الرئيس المنتخب، جو بايدن، في الوقت الذي تقوم به إيران بتسريع العمليات في المشروع النووي، لكنها تخشى الدخول في تصعيد جديد مع واشنطن.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة، الجنرال مارك إميلي، قد التقى بكل من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان، أفيف كوخافي، خلال زيارته إلى تل أبيب، والتي امتدت ليومين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أول أمس الجمعة، عن غانتس، أن بلاده ستعمل بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية على مواجهة أي تهديد إيراني، أو أي تهديدات مشتركة، بدعوى الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.

ومن جهته، أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، مارك إيميلي، عن سعادة بلاده بالصديقة والحليفة الكبيرة، إسرائيل، مؤكدا أن زيارته لتل أبيب مهمة، في وقت شارك في إضاءة شموع "الشمعدان" احتفالا بأعياد الأنوار "الحانوكا" اليهودية.