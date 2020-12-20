مدير معهد باستور: التغيرات التي طرأت على فيروس كورونا لن تؤثر على فعالية اللقاحات

قال الهاشمي الوزير مدير معهد باستور بتونس إن التغييرات الجديدة التي طرأت على فيروس كورونا المستجد لن تؤثر على فاعلية اللقاحات المضادة له.

وبحسب موقع "نسمة" التونسي فقد أكد الوزير أن "التغيرات التي تحدث على الفيروس والتي ثؤثر في مدى سرعة انتشاره أو في ظهور سلالة جديدة، لا يمكن أن تؤثر في نجاعة التلاقيح".

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، Hعلنت اليوم الأحد، "رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس "كورونا"، التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا، حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة".

وحذرت الخبيرة الأمريكية المتخصصة في الأمراض الطارئة المعدية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، في حديث مع هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، من أن "السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي"، مؤكدة أن "الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة".

World Health Organisation Maria Van Kerkhove explains to #Marr what they know about a new mutation of coronavirushttps://t.co/gxUy3acCro pic.twitter.com/Blhmwz6TNG — BBC Politics (@BBCPolitics) December 20, 2020

وفي السياق نفسه أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد أن سلالة فيروس كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة.

وقال الوزير البريطاني في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز": "تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة

وتابع "من الصعب حاليا السيطرة على تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا، قبل توزيع اللقاحات على نطاق واسع".

جدير بالذكر أن معهد باستور بتونس هو معهد باستور بتونس هو مستشفى ومركز دراسات وأبحاث طبية تأسس في 1893، وقد تولى إدارته شارل نيكول الفائز بجائزة نوبل للطب عام 1928.