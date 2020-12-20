بلجيكا تغلق حدودها مع بريطانيا بسبب "طفرة كورونا"

أعلنت بلجيكا إغلاق حدودها مع بريطانيا لمدة 24 ساعة على الأقل بعد اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

ووفقا لقناة "آر تي بي إف" الهولندية، ستغلق بلجيكا حدودها مع المملكة المتحدة مساء اليوم الأحد ردًا على اكتشاف نوع جديد من كوفيد - 19 في البلاد.

في وقت سابق، توقفت هولندا عن استقبال الرحلات الجوية من المملكة المتحدة حتى الأول من كانون الثاني / يناير بسبب اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا.

في 14 كانون الأول / ديسمبر الجاري، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لأعضاء البرلمان إنه رُصدت نسخة جديدة من فيروس كورونا في مناطق في إنجلترا، وإن ما لا يقل عن 60 جهة محلية قد سجلت إصابات بها.