بسبب "طفرة كورونا"... إسرائيل تمنع دخول مواطني 3 دول

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، منع دخول المسافرين من 3 دول باستثناء الدبلوماسيين على خلفية تفشي نوع جديد متحور لفيروس كورونا في تلك الدول.

وحظرت إسرائيل دخول الأجانب من بريطانيا والدنمارك وجنوب أفريقيا إلى أراضيها، مع السماح بعودة مواطنيها شريطة خضوعهم للحجر الصحي فور وصولهم.

وفي وقت سابق اليوم، وجهت مصلحة السكان والهجرة شركات الطيران، بحظر نقل الركاب الأجانب من بريطانيا إلى إسرائيل.

ولاحقا، صادق المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) لشؤون كورونا على قرار بحظر دخول المسافرين الأجانب ليس فقط من بريطانيا بل أيضا من الدنمارك وجنوب إفريقيا إلى إسرائيل، بحسب القناة "13" العبرية.

ويلزم القرار أيضا الإسرائيليين العائدين من الدول الثلاثة بالخضوع للحجر الصحي في فنادق مخصصة لمدة 10 أيام، ولا يسمح لهم بالخروج سوى بعد إجراء مسحتين سلبيتين.

ودخل القرار الإسرائيلي حيز التنفيذ فور صدوره، فيما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان أول إسرائيلي أمس يتلقى لقاح كورونا، إلى ضرورة تعليق الرحلات من جميع دول العالم.

ويسود العالم موجة من الذعر بعد ظهور نوع متحور من فيروس كورونا أكثر شراسة وقدرة على نقل العدوى من النسخة الأصلية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن سلالة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الجديدة خرجت عن السيطرة.

وتابع الوزير البريطاني في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية": "تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة".

وأضاف بقوله "من الصعب حاليا السيطرة على تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا، قبل توزيع اللقاحات على نطاق واسع".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استدعى كبار الوزراء مساء الجمعة، لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أسهل قدرة على الانتشار.

وقال جونسون إن الطفرة الفيروسية الجديدة التي تم تحديدها في بريطانيا معدية بنسبة 70% أكثر من النسخة الأصلية.

والجمعة الماضي، قال وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي، إن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وكتب في تغريدة: "لقد عقدنا مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن أن علماء الوراثة لدينا هنا في جنوب إفريقيا قد اكتشفوا نوعا مختلفا من فيروس SARS-CoV-2، المسمى 501.V2".

وكانت الدنمارك هي أول دولة تعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة المتحورة من وباء كورونا القاتل أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت منظمة الصحة العالمية، "رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس "كورونا"، التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا، حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة".