"طفرات مقلقة لفيروس كورونا"... نداء عاجل من الصحة العالمية لجميع دول العالم

دعت منظمة الصحة العالمية أعضائها في أوروبا، اليوم الأحد، إلى تكثيف الإجراءات ضد فيروس كورونا المستجد لمواجهة السلالة الجديدة المنتشرة في بريطانيا.

تم تسجيل 9 حالات إصابة بالسلالة الجديدة خارج بريطانيا في الدنمارك، بالإضافة إلى حالة واحدة في هولندا وحالة أخرى في أستراليا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم، بحسب "أسوشيتد برس".

وقالت متحدثة باسم المنظمة في أوروبا لوكالة "فرانس برس": "في جميع أنحاء أوروبا، حيث يكون انتقال العدوى مكثفا وواسع الانتشار، تحتاج الدول إلى مضاعفة إجراءات السيطرة والوقاية".

وحثت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أعضائها في جميع أنحاء العالم على "زيادة عمليات تحديد التسلسل الجيني لفيروس (سارس- كوف 2) حيثما أمكن ذلك ومشاركة البيانات دوليا، للإبلاغ عما إذا تم العثور على نفس الطفرات المثيرة للقلق"، على حد قول المتحدثة.

قررت دول أوروبية وغير أوروبية، اليوم الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية من بريطانيا بعد اكتشاف السلالة الجديدة التي قالت لندن إنها "خارجة عن السيطرة".

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى "العلامات الأولية التي توضح أن السلالة الجديدة قد تكون قادرة على الانتشار بسهولة أكبر بين الناس، والمعلومات الأولية التي تشير إلى أنها قد تؤثر على أداء بعض الاختبارات التشخيصية".

وقالت المنظمة إنه

ليس لديها دليل يشير إلى إحداث السلالة الجديدة أي تغيير في شدة المرض، لكن هذا الأمر أيضا قيد التحقيق.

في الأسبوع الماضي، أصبحت أوروبا أول منطقة في العالم تسجل 500 ألف حالة وفاة بسبب مرض "كوفيد 19" منذ اندلاع الوباء قبل عام، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ودفع الاقتصاد العالمي إلى حالة من الاضطراب.