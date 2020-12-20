إيران تدمج ستة بنوك مرتبطة بالجيش

أعلنت إيران دمج ستة بنوك مرتبطة بالجيش الإيراني، اليوم الأحد، بهدف الحد من دور قوات الأمن في الاقتصاد ودعم الصناعة المالية في البلاد.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأحد، أن رئيس البنك المركزي الإيراني ، عبد الناصر همتي، قد أكد أن أقدم وأكبر البنوك في بلاده، وهو بنك سباه، الذي تديره الدولة، سيستحوذ على بنوك الأنصار، ومهر اقتصاد، وحكمت، وقوامين، ومؤسسة كوسار الائتمانية.

وأفادت الصحيفة أن الإعلان الأول عن خطط الاندماج قد ظهر، في مارس/آذار العام الماضي، كجزء من الجهود المبذولة لتحسين الشفافية والتنظيم ومعالجة نسبة عالية من القروض المعدومة، مدفوعة بشكل أساسي بانتشار الدائنين غير المرخصين.

وتأتي هذه الخطوة، التي تهدف لجعل البنوك الإيرانية متماشية بالمعايير الدولية، بالتزامن مع تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط واسعة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية.