إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاتباع استراتيجية مشتركة بعد ظهور نوع جديد من كورونا

دعت السلطات الإسبانية قيادة الاتحاد الأوروبي إلى تطوير استراتيجية مشتركة لمكافحة انتشار السلالة الجديدة من وباء فيروس كورونا التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للحكومة الإسبانية: "أرسلنا طلبًا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الهدف منه هو حماية حقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي بطريقة منسقة، وتجنب اتباع نهج أحادي الجانب".

وتابع البيان: "إذا لم تقدم مؤسسات الاتحاد الأوروبي ردًا سريعًا على الطلب، فستعمل إسبانيا على حماية مصالح مواطنيها".

وفرضت عدة دول أوروبية قيودا جديدة على السفر من بريطانيا وإليها، اليوم الأحد، بسبب القلق من سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة هناك.

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم إن سلالة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الجديدة خرجت عن السيطرة.

وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد-19 في لندن والمناطق المجاورة وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد لملايين الأشخاص.