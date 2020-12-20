طبيب نتنياهو يكشف تطورات حالته الصحية

كشف تسفي هيرمان بركوفيتش، الطبيب الشخصي الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطورات حالته الصحية بعد تلقي أول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقالت الصفحة الرسمية لنتنياهو، على "تويتر" اليوم الأحد: "رئيس الوزراء تلقى، أمس السبت، أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في إسرائيل"، مضيفة: "حالته الصحية ممتازة وهو لا يعاني من أي أعراض أو آثار جانبية".

وفي تدوينة سابقة، أمس السبت، قالت الصفحة الرسمية لبنيامين نتنياهو: "تلقيت أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في إسرائيل ودعوت جميع الإسرائيليين إلى تلقيه".

الطبيب الشخصي الخاص برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدكتور تسفي هيرمان بركوفيتش يعلن:



"رئيس الوزراء أمس تلقى أمس أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في إسرائيل. حالته الصحية ممتازة وهو لا يعايش أي أعراض أو آثار جانبية". — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 20, 2020

وتابع: "إذا تعاون الجميع، سواء من ناحية الالتزام بالقواعد أو بالتوجه لتلقي التطعيم، فهناك احتمال كبير جدا أن إسرائيل ستكون أولى دول العالم التي ستخرج من أزمة كورونا".

ووصلت أول شحنة من لقاحات كورونا التي أرسلتها شركة "فايزر" إلى إسرائيل، يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وتم استلامها في مطار بن غوريون.

يذكر أن صحيفة "معاريف" العبرية ذكرت، في تقرير سابق، أن أول دفعة من لقاح شركة "فايزر" تقدر بـ 110 آلاف لقاح، وأنه من المتوقع أن تصل الدفعة الثانية من لقاحات كورونا إلى إسرائيل، الجمعة المقبل.

وتأمل وزارة الصحة الإسرائيلية أن تحصل على 4 ملايين لقاح حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الـ24 ساعة المنصرمة قد شهدت تسجيل 2815 إصابة جديدة بكورونا، وأن إجمالي الوفيات بسبب كورونا قد بلغ حتى الآن 3070 حالة منذ تفشي الوباء.

وأوضحت الوزارة أن إسرائيل أكثر من 23 ألف حالة نشطة من بينهم 445 مريضا في حالة خطيرة و135 حالة يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 75 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.6 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.