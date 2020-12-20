كوريا الشمالية تعتزم تحويل "جبل الأمة" إلى منتجع سياحي عالمي

أعلن رئيس وزراء كوريا الشمالية كيم دوك-هون، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم تحويل منطقة جبل "كوم كانغ" على الساحل الشرقي للبلاد، إلى بناء منطقة سياحية دولية وحديثة وشاملة.

وبحسب وكالة "يونهاب"، تسعى كوريا الشمالية إلى تطوير المنتجع الجبلي بصورة جادة، في إطار خطة التنمية الاقتصادية الخمسية الجديدة.

وأضافت الوكالة أن "رئيس وزراء كوريا الشمالية شدد على ضرورة بناء المنطقة السياحية، بحيث تجمع بين الطابع الوطني والحداثة، مع تحقيق الانسجام مع المناظر الطبيعية، لتحويل جبل الأمة الشهير إلى جبل معروف، ومنتجع ثقافي يبهر العالم كله".

يذكر أنه تم إطلاق برنامج الجولات السياحية إلى جبل "كوم كانغ" في عام 1998، وكان من مشروعات التعاون الكبرى بين الكوريتين، حتى تم تعليقه في عام 2008 بعد مقتل سائحة كورية جنوبية برصاص حارس كوري شمالي.

وفي سبتمبر 2018، وافق رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه-إن" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون" على استئناف برنامج الجولات السياحية إلى جبل "كوم كانغ".

ولكن في 2019، أصدر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمرا بإزالة جميع المنشآت التي شيدتها كوريا الجنوبية والتي وصفها بأنها "ذات منظر غير سار".

وحاولت كوريا الجنوبية أن تعقد اجتماعات مباشرة مع جارتها الشمالية لحل القضايا ذات الصلة.

وفي أواخر يناير 2020، علقت كوريا الشمالية إزالة المنشآت، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.