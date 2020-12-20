ألمانيا تقرر حظر السفر إلى بريطانيا وجنوب أفريقيا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتز المعلومات التي تفيد بأن ألمانيا تحظر السفر من وإلى بريطانيا وجنوب أفريقيا، بعد اكتشاف طفرة جديدة في فيروس كورونا.

وكتبت فيتز في حسابها على "تويتر": "بعد تقارير عن حدوث طفرة في فيروس كورونا، تعتزم الحكومة الألمانية تقييد الحركة بين ألمانيا والمملكة المتحدة، وكذلك جنوب أفريقيا. تجري حاليًا صياغة لائحة. الحكومة الفيدرالية على اتصال بالشركاء الأوروبيين".

— Martina Fietz (@m_fietz) December 20, 2020

وفرضت عدة دول أوروبية قيودا جديدة على السفر من بريطانيا وإليها، اليوم الأحد، بسبب القلق من سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة هناك.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم إن سلالة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الجديدة خرجت عن السيطرة.

وأكد المجلس الاستشاري البريطاني المعني بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسي، أمس السبت، ظهور نوع جديد من فيروس كورونا في البلاد ينتشر بمعدل أسرع ويتطلب مزيدًا من الحذر من السكان.

ووفقًا للتقديرات الأولية، قد يكون معديًا بنسبة 70٪ أكثر من المعتاد، فلا يزال هناك ما يشير إلى أنه أكثر خطورة من فيروس كورونا المستجد.