البحرية الأمريكية تتبنى"موقفا أكثر عدوانية" ضد الصين وروسيا

أكدت البحرية الأمريكية أنها ستتبنى استراتيجية عسكرية "أكثر عدوانية" ضد روسيا والصين.

ونقلت الغارديان عن تقرير لقيادة مشاة البحرية والبحرية وخفر السواحل الأمريكي، كشفت فيه أن موسكو وبكين أصبحتا "خصمين حاسمين" لواشنطن، وتشكل جمهورية الصين الشعبية "أخطر تهديد استراتيجي طويل الأمد".

وأشار تقرير البنتاغون إلى أنه في حالة نشوب حرب، من المرجح أن تحاول كل من الصين وروسيا أن تكونا أول من يستولي على أراضي الصراع المزعوم - قبل أن تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من الرد بفعالية.

وتابع التقرير"قواتنا البحرية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، تتفاعل يوميًا مع السفن الحربية والطائرات الصينية والروسية".

وكشفت واشنطن أنها اخطط لتحديث قواتها البحرية بسفن أصغر وأكثر قدرة على المناورة وحتى يتم التحكم فيها عن بعد، للحفاظ على ميزة إستراتيجية، حسب تعبيرها.

وصرحت روسيا أكثر من مرة أنه لا توجد خطط عدوانية ضد الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى. في الوقت نفسه ، تشير القيادة الروسية إلى تنامي النشاط العسكري لواشنطن وكتلة الناتو بالقرب من الحدود الغربية للبلاد.

وأشار وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى أن تصرفات حلف شمال الأطلسي غالبًا ما تكون "معادية لروسيا بشكل علني"، مشيرا إلى أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحييد التهديدات التي يشكلها الناتو.