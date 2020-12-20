مسؤول أمريكي: جو بايدن يفكر فيما هو أكثر من العقوبات للرد على الهجوم الإلكتروني

قال مسؤول أمريكي إن الرئيس المنتخب جو بايدن يفكر فيما هو أكثر من العقوبات للرد على حملة الهجوم الإلكتروني الكبرى، التي جرى الكشف عنها الأسبوع الماضي.

وفي مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) الأمريكية، أكد رون كلين، الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ليكون كبير موظفي البيت الأبيض، أن بايدن يدرس سبل الرد على من يشتبه بأنهم متسللون روس اخترقوا نحو ست وكالات حكومية أمريكية واطلعوا على بيانات آلاف الشركات الأمريكية.

وتابع كلين: "الأمر لا يقتصر على العقوبات وإنما يمتد لتحركات وأشياء يمكننا القيام بها لتحجيم قدرة الأطراف الأجنبية على شن مثل هذه الهجمات"، وفق وكالة "رويترز".

ويأتي هذا التصريح عقب الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الولايات المتحدة مؤخراً.

وحسبما أفادت صحيفة "بوليتيكو"، تعتقد السلطات الأمريكية أن الأهداف الرئيسية للهجوم الإلكتروني الأخير كانت الوكالات الحكومية. ومن بين الضحايا وزارات الدفاع والمالية والأمن الداخلي والتجارة بالإضافة إلى وزارة الخارجية، وكان من الممكن أن تتضرر وزارة الطاقة الأمريكية والإدارة الوطنية للسلامة النووية.