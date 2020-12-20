هل لقاحات كورونا فعالة في مواجهة السلالة الجديدة؟... ألمانيا تجيب

أكدت الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأحد أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، لا تزال تتسم بالفعالة في مواجهة السلالة الجديدة من الفيروس.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان لقناة التلفزيون العامة زد دي إف، إن: السلالة الجديدة ليس لها تأثير على اللقاحات.

وأشار الوزير الألماني إلى أن خبراء الاتحاد الأوروبي هم من خلصوا إلى نتيجة أن اللقاحات فعالة في مكافحة السلالة الجديدة التي تم رصدها في بريطانيا، بحسب "فرانس برس".

وقبل ساعات، أكد كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور كريس أنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة أثرت على اللقاحات والعلاجات الخاصة بفيروس كورونا.

ومن جانبه، قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم إن سلالة فيروس كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة.

وتابع الوزير بقوله "من الصعب حاليا السيطرة على تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا، قبل توزيع اللقاحات على نطاق واسع".

وكان رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، استدعى كبار الوزراء مساء الجمعة، لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أسهل قدرة على الانتشار.

وقال جونسون إن الطفرة الفيروسية الجديدة التي تم تحديدها في بريطانيا معدية بنسبة 70% أكثر من النسخة الأصلية.

ومن المتوقع أن تصدر الحكومة البريطانية إقرارا باستخدام لقاح "كوفيد 19"، الذي طورته شركة "أسترازينكا" وجامعة أكسفورد يومي 28 أو 29 ديسمبر الجاري، لتسريع حملة التطعيم.