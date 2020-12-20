إيطاليا ترصد إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الأحد، إنه تم اكتشاف إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا مصحوبة بطفرات لدى شخص عاد مؤخرا من المملكة المتحدة.

روما- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان صحفي: "عاد المريض وشريكته من المملكة المتحدة قبل عدة أيام، وهبطوا في مطار فيوميتشينو في روما. وهما الآن معزولان ويخضعان للملاحظة.

وأضافت أن عملية الملاحظة والتتبع تشمل العائلة والمعارف، مشيرة إلى أنه

تم إجراء عملية تحديد التسلسل الجيني للسلالة الجديدة من الفيروس، والتي ظهرت أولا في المملكة المتحدة، من قبل خبراء في مستشفى سيليو العسكري في روما.

يوم السبت، أعلنت حكومة المملكة المتحدة إغلاق أجزاء واسعة من البلاد، بما في ذلك لندن، بعد أن اعترفت بأن أكثر من نصف حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" الجديدة نتجت عن سلالة متحورة من فيروس كورونا، والتي تبين أنها أسرع انتشارا لكنها ليست أشد تأثيرا على المصابين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن السلالة الجديدة للفيروس أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70% من السلالات الحالية، ويبدو أنها السبب وراء الارتفاع السريع في الإصابات الجديدة في لندن وجنوب إنجلترا.

فيما قال وزير الصحة مات هانكوك: "نظرا لمدى سرعة انتشار هذا النوع الجديد، سيكون من الصعب جدا إبقائه تحت السيطرة حتى يتم طرح اللقاح"، مضيفا أنه بالفعل "خرج عن السيطرة".