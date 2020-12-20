تفاهمات الساعات الأخيرة... نتنياهو وغانتس يتفقان على تأجيل إقرار الميزانية أسبوعين

توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس إلى اتفاق للحيلولة دون الذهاب لانتخابات جديدة، عبر دفع مشروع قانون يؤجل إقرار الميزانية لمدة أسبوعين.

وحال لم يتم إقرار الميزانية حتى منتصف ليل بعد غد الثلاثاء، سيحل الكنيست (البرلمان) نفسه تلقائيا، وتذهب إسرائيل في 23 مارس/آذار المقبل إلى جولة انتخابات ستكون الرابعة خلال عامين.

وقالت قناة "كان" الرسمية، مساء اليوم الأحد، إن جناحي الائتلاف الحاكم، حزبي الليكود بقيادة نتنياهو و"أزرق- أبيض" بقيادة غانتس سيعرضان غدا مشروع قانون على الكنيست (البرلمان)، يقضي بتأجيل إقرار ميزانية 2020 حتى نهاية العام الجاري، وتأجيل ميزانية 2021 حتى 5 يناير/كانون الأول المقبل.

وخلال الفترة الأخيرة سادت خلافات بين نتنياهو وغانتس، بما في ذلك حول مسألة إقرار الميزانية.

وكان نتنياهو يريد المصادقة على ميزانية لمدة عام واحد، فيما يصر غانتس في المقابل على ميزانية لمدة عامين وفق ما نص عليه الاتفاق الائتلافي بينها الموقع في أبريل/نيسان الماضي، والذي قاد إلى تشكيل الحكومة الحالية بعد ذلك بشهر.

وتشهد إسرائيل منذ قرابة عامين حالة من عدم الاستقرار السياسي، إذ شهدت جولتي انتخابات في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2019، وجولة ثالثة في مارس/آذار الماضي.