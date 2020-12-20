وزير الصحة البريطاني يعلن خبرا صادما بسبب سلالة كورونا الجديدة

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، خبرا صادما بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

ونقل موقع "بي بي سي" عن الوزير البريطاني قوله إن: الإغلاق المشدد، الذي يشمل لندن، بسبب السلالة الجديدة قد يستمر لعدة أشهر.

وأكد هانكوك أن الحكومة لا ترغب في إلغاء الاحتفال بعيد الميلاد، إلا أن واجبها، يحتم اللجوء لهذا الإجراء لمواجهة السلالة الجديدة.

وفي تصريحات سابقة اليوم، قال مات هانكوك، إن السلالة الجديدة خرجت عن السيطرة.

وذكر الوزير البريطاني في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية أنه: "من الصعب حاليا السيطرة على تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا، قبل توزيع اللقاحات على نطاق واسع".

وأضاف هانكوك: "كان لزاما إصدار قرار بفرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرقي إنجلترا".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن أمس السبت، أن بعض المناطق في بلاده سوف تخضع لقيود جديدة أكثر صرامة، لمواجهة تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي إن: لندن وجنوب شرقي إنجلترا سيخضعان لمستوى أعلى من قيود "كوفيد 19"، لمواجهة تفشي الوباء.