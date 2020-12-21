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    رسم غرافيتي توضيحي للوضع الوبائي في العالم ، فيروس كورونا - لندن، بريطانيا 15 أكتوبر 2020

    سلالة كورونا الجديدة تثير ذعرا عالميا.. هل تصبح بريطانيا بؤرة للتفشي مثل الصين سابقا؟ 

    © REUTERS / John Sibley
    العالم
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    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (160)
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    علق كثير من دول العالم الطيران من وإلى بريطانيا، الأحد والاثنين، بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

    وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس السبت، أن "سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد".

    رجل يرتدي كمامة واقية من فيروس كورونا وفي الخلفية مأذنة مسجد في مصر نوفمبر تشرين الثاني
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    مصر تكشف موقفها من سلالة كورونا الجديدة وموعد التطعيم بلقاح كوفيد-19.. فيديو
     وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد-19 في لندن والمناطق المجاورة، وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد.

    وحثت منظمة الصحة العالمية أعضائها في جميع أنحاء العالم على "زيادة عمليات تحديد التسلسل الجيني لفيروس (سارس- كوف 2)، حيثما أمكن ذلك ومشاركة البيانات دوليا، للإبلاغ عما إذا تم العثور على نفس الطفرات المثيرة للقلق".

    أوروبا تغلق حدودها أمام بريطانيا

    بدأ جيران بريطانيا في أوروبا، أمس الأحد، إغلاق حدودهم في وجه القادمين من المملكة المتحدة وسط مخاوف من الانتشار السريع لسلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

    وقالت فرنسا، إنها "ستمنع دخول جميع القادمين من المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة اعتبارا من الليلة، بما في ذلك شركات الشحن، سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر أو السكك الحديدية".

    وأصدرت ألمانيا وإيطاليا وهولندا أوامر بتعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، بينما قالت أيرلندا إنها "ستفرض قيودا على الرحلات الجوية والعبارات القادمة من جارتها".

    وقالت بلجيكا، إنها

    "ستغلق حدودها أمام القطارات والطائرات القادمة من المملكة المتحدة، بما في ذلك خدمة يوروستار".

    وفي نفس السياق،  قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن تركيا علقت يوم الأحد الرحلات الجوية من بريطانيا وهولندا والدنمارك وجنوب أفريقيا مؤقتا، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

    وأضاف قوجة أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي بالتنسيق مع وزارة النقل.

    أمريكا الجنوبية تسير على نهج أوروبا مع السلالة الجديدة

    قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، يوم الأحد، إن بلاده ستعلق كل الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا بسبب مخاوف تتعلق بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلد الأوروبي.

    وفي ذات الصدد، قررت الأرجنتين الانضمام للعديد من دول العالم بتعليق رحلات الطيران مع بريطانيا على خلفية ما شهدته الأخيرة من تحور فيروس كورونا وظهور سلالة جديدة من المرض.

    وقالت وزارة الصحة عبر (تويتر)، إنه قد "قررت الحكومة تعليق دخول وخروج الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا العظمى بدءا من الغد، وذلك نتيجة الوضع الوبائي في ذلك البلد والإعلان عن ظهور سلالة جديدة من مرض كوفيد-19".

    أمريكا الشمالية تنضم لدول الحظر

    انضمت كندا، اليوم الاثنين، لقائمة دول العالم التي علقت استقبال رحلات الطيران القادمة من المملكة المتحدة.

    وقالت إذاعة "سي بي سي" الكندية، إنها "حصلت على إخطار من وزير النقل، مارك غارنو، أرسله لخطوط الطيران، يبلغهم فيه بتعليق كل الرحلات الجوية التجارية والخاصة والمؤجرة التي تحمل الركاب من المملكة المتحدة، وذلك لأجل غير مسمى"، فيما يتم استثناء طائرات البضائع والهبوط لأسباب تتعلق بالسلامة أو لأسباب فنية لا تشمل نزول الركاب.

    دول آسيوية تحظر السفر من وإلى بريطانيا

    جاءت إيران في طليعة الدول الأسيوية التي علقت إرسال الرحلات الجوية إلى بريطانيا.

    وأكد شهرام آدم نجاد نائب وزير النقل الإيراني، "بسبب الظروف الجديدة المتعلقة بانتشار كوفيد-19 في المملكة المتحدة، سيتم تعليق الرحلات الجوية بين طهران ووجهات في المملكة المتحدة لأسبوعين".

    وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
    © REUTERS / PIPPA FOWLES/10 Downing St
    وزير الصحة البريطاني يعلن خبرا صادما بسبب سلالة كورونا الجديدة

    وسارعت أيضا هيئة الطيران المدني الكويتية لحظر بريطانيا، قائلة إنها "أضافت المملكة المتحدة إلى قائمتها للدول عالية الخطورة يوم الأحد، مما يعني حظر كل الرحلات الجوية القادمة منها".

    كما أعلنت أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الأحد، تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤقتا، مع احتمال تمديد العمل بهذا التعليق، وذلك في إطار جهود منع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

    وجاء هذا الإجراء "بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".

    المغرب أول الأفارقة

    قال المغرب إنه سيعلق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، بدءا من مساء الأحد، كأول دولة أفريقية تقوم بهذا الإجراء.

     كان المغرب قد سمح باستئناف بعض الرحلات بين لندن ومدينتي أغادير ومراكش السياحيتين في محاولة لإنقاذ قطاع السياحة المتضرر بشدة.

    الصين البؤرة السابقة

    كانت السلطات الصينية، أعلنت في الـ11 من يناير/كانون الثاني 2020، عن أول حالة وفاة في مدينة ووهان، عقب إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

    وبعدها صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" المستجد وباء عالميا، لتحظر أغلب دول العالم السفر من وإلى الصين، ومازالت بعض الدول تحظر السفر إلى الصين حتى الآن.

    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (160)

    انظر أيضا:

    بلجيكا تغلق حدودها مع بريطانيا بسبب "طفرة كورونا"
    الكويت تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا
    روسيا تعلق على ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا
    سلالة كورونا الجديدة تعزل بريطانيا عن باقي أوروبا
    ألمانيا تقرر حظر السفر إلى بريطانيا وجنوب أفريقيا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا
    الكلمات الدلالية:
    الصين, بريطانيا, فيروس كورونا
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