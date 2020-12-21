صحيفة: صفقات ترامب الملتوية لن توفر أي سلام في الشرق الأوسط

واعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "صفقات السلام التي تتلاعب بالعدالة وتعاقب الضعفاء وتحركها الأطماع وتَعتمد على الابتزاز ومبيعات الأسلحة، ليس لها أي علاقة بالسلام الفعلي، وفي الغالب لن تحقق أي قدر منه، وقد شهد الشرق الأوسط الكثير من هذه النوعية من الصفقات التي تحابي إسرائيل وكلها مرتبطة بالبيت الأبيض".
وأشارت إلى أنّه "في الوقت الذي تقترب فيه فترة وجوده في البيت الأبيض من نهايتها، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منخرط في صفقات تجارية بالنسبة للسياسات الخارجية، وأنه يعمل نيابة عن إسرائيل لدرجة أنه سخر من الحقوق التاريخية للفلسطينيين".
وأوضحت الصحيفة أنه "لا يوجد شيء يجعل إسرائيل تشعر بالفخر، فالإمارات والبحرين دولتان يحكمهما نظام فردي وغيرها من الأمور".
وذكرت أنّ "ترامب ضغط على السودان للتطبيع مع إسرائيل، كما انقلب على الالتزام الأمريكي القائم منذ عقود بخصوص إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، لكي يؤمن اعترافا رسميّا بإسرائيل من جانب المغرب".
كما شدّدت على أنه "بالنسبة لترامب، فإن عقد اتفاق بين السعودية وإسرائيل هو ما يَعتبره شخصيا من النواحي السياسية والاقتصادية صفقته الملتوية المعروفة بـ"صفقة القرن"، وهو لا يعير انتباهًا لمعرفة كم الوعود الّتي تهدرها ولا الجهات المتأذية منها".
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