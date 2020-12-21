احتجاجا على الجريمة.. موكب عربي بالسيارات يغلق الطريق إلى القدس... فيديو

شارك العشرات من المواطنين العرب في إسرائيل في مسيرة بالسيارات انطلقت إلى مدينة القدس وذلك في أحدث احتجاج على تفشي الجريمة في المجتمع العربي.

ونشرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، فيديوهات تظهر النائب بالكنيست أيمن عودة وهو يقف في منتصف الطريق رقم "6" المؤدي إلى القدس ويغلق الطريق أمام حركة المرور.

שיירת המחאה נגד אלימות ופשיעה בחברה הערבית | יו"ר הרשימה המשותפת איימן עודה חוסם את כביש 6@eran_singer pic.twitter.com/Yi7QAS0B76 — כאן חדשות (@kann_news) December 21, 2020

ويترأس عودة تحالف القائمة المشتركة والذي يضم 4 أحزاب عربية في الكنيست الإسرائيلي.

שיירת המחאה נגד אלימות ופשיעה בחברה הערבית במחלף אייל בכביש 6

(מיכל וסרמן) pic.twitter.com/jrGplFbTcd — כאן חדשות (@kann_news) December 21, 2020

ويتهم العرب الشرطة الإسرائيلية بغياب الإرادة والتقاعس عن مواجهة تفشي الجريمة في المجتمع العربي.

والسبت الماضي قتل 3 أشخاص في مدينة باقة الغربية في منطقة المثلث شمالي إسرائيل، في حادثي إطلاق نار.

ودخل مسلح إلى متجر وأطلق النار على الشاب أمير أبو حسين (25 عاما) الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى لاحقا.

وخلال نقل الشاب في سيارة الإسعاف قتل الشقيقان محمد (41 عاما) وأحمد (33 عاما) شرقية اللذان كانا يستقلان سيارتهما الخاصة المرافقة لسيارة الإسعاف إلى المستشفى، لنقل ابن شقيقتهما، ضحية إطلاق النار في الجريمة الأولى، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت جمعية "مبادرات إبراهيم" (منظمة يهودية- عربية تهدف إلى التغيير الاجتماعي ودعم الدمج والمساواة بين اليهود والعرب في إسرائيل)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد قبل أكثر من شهر عزمه المصادقة على الخطة الحكومية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، لافتة إلى أن 17 مواطنا عربيا قتلوا منذ ذلك الحين وحتى اليوم.

وأضافت وفق المصدر ذاته أنه "في الوقت الذي يتشاجر فيه السياسيون على ميزانية الدولة يدفع العرب الثمن بفقدان حياتهم"، مشددة على أن "المطلوب الآن قرار حكومي وميزانية لمكافحة العنف".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه في أعقاب جريمة السبت التي راح ضحيتها 3 من عائلة واحدة، ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري 2020 إلى 108.

وبحسب آخر إحصاء إسرائيلي رسمي، وصل عدد المواطنين العرب الفلسطينيين (مسلمون ومسيحيون) في إسرائيل (1,930,000) يشكلون 21 بالمائة من إجمالي السكان، البالغ عددهم 9 ملايين و190 ألف مواطن.