لتعزيز الثقة في اللقاح... بايدن يتلقى جرعة اليوم

يتلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن بايدن (78 عاما) يهدف بهذه الخطوة إلى تعزيز الثقة في أن اللقاح آمن، وذلك قبل توزيعه على نطاق واسع العام المقبل.

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس المنتخب، بوضع مكافحة الوباء، في أولويته القصوى، بعد توليه الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في فريق بايدن الانتقالي الأسبوع الماضي أن الرئيس المنتخب سوف يحصل على جرعة من لقاح فايزر اليوم الاثنين.

وبحسب المسؤول ذاته فإن نائبته المنتخبة كاملا هاريس سوف تحصل على اللقاح الأسبوع المقبل.

وتسبب وباء كورونا في وفاة ما يزيد عن 300 ألف أمريكي، بينما أصيب به ما يزيد عن 17 مليونا.

وكان استطلاع للرأي أجرته "رويترز/ إبسوس" خلال الفترة ما بين الثاني والثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري أن 61 بالمئة فقط أعربوا عن استعدادهم للحصول على اللقاح.