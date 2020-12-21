الخامس في شهرين... مقتل صحفي أمام منزله في أفغانستان

تتواصل الهجمات التي يتعرض لها الصحفيون في أفغانستان، وكان آخرها مهاجمة رئيس اتحاد الصحفيين بولاية غزني، الذي لقي مصرعه أمام منزله في هجوم شنه مسلحون مجهولون.

ذكرت ذلك قناة "طلوع" الأفغانية، بموقعها الرسمي، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن شرطة ​ولاية غزني​، أعلنت مقتل الصحفي الذي يدعى رحمة الله نيكزاد.

وذكرت الشرطة أنه تم اغتيال الصحفي نيكزاد أمام منزله، مشيرة إلى أنه خامس صحفي يستهدفه مسلحون مجهولون خلال الشهرين الماضيين، بحسب القناة الأفغانية

ولفتت القناة إلى أن الصحفي الذي تم اغتياله كان يعمل مع وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية وشبكة "الجزيرة" القطرية.

ونوهت القناة إلى أن تزايد وتيرة العنف ضد الصحفيين جعلتهم يصدرون مناشدة للحكومة الأفغانية تطالبها بالتحقيق في حواث الاغتيالات التي تشهدها البلاد ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي بصورة تسبب ضررا لحرية الصحافة في البلاد.

ونفت حركة "طالبان" الأفغانية، في بيان رسمي، علاقتها بالهجوم الذي استهدف الصحفي رحمة الله نيكزاد، بحسب ما ذكرته القناة الأفغانية.