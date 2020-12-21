2020 يقترب من تسجيل أكثر الأعوام حرا في تاريخ فرنسا

كشفت بيانات أولية لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أن العام 2020 يتجه إلى أن يصبح أكثر الأعوام حرا في تاريخ البلد الأوروبي.

وذكرت الهيئة في بيان أن درجات الحرارة في فرنسا سجلت خلال العام الجاري أعلى معدل منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في عام 1900، بحسب "فرانس برس".

وأشار البيان إلى أن العام الجاري سجل معدلا يناهز 14 درجة مئوية، وهو ما يزيد عن المعدل الطبيعي بنحو 1,5 درجة مئوية.

وإذا سجل شهر كانون الأول/ ديسمبر مستوى حرارة منخفضا بشكل استثنائي، سوف يتصدر 2020 التصنيف.

وبذلك يتقدم العام الجاري على عام 2018 الذي سجل معدلا 13,9 درجة مئوية، وعلى عام 2014 الذي سجل 13,8 درجة مئوية.

وكشفت السجلات المناخية أن السنوات الست الأكثر حرا في البلد الأوروبي منذ 120 عاما، جاءت خلال السنوات العشر الماضية.

ونقلت الوكالة عن مساعد المدير لقسم علم المناخ والخدمات المناخية في الهيئة جان ميشال سوبيرو أن العقد الماضي شهد "دينامية لافتة".

وأوضح ميشال سوبيرو أن التغير المناخي صارت له علامات ملموسة، ضاربا مثلا بموجة الحر التي شهدها شهر أيلول/سبتمبر.