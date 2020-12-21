الجيش الإسرائيلي يوجه تهديدا صريحا لإيران وحلفائها

وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أڤيڤ كوخافي، اليوم الاثنين، تهديدا لإيران وشركائها في المنطقة بأنهم سيدفعون ثمنا باهظا جدا في حال الاعتداء على إسرائيل.

القدس - سبوتنيك. وأكد كوخافي خلال كلمة في حفل منح وسام "العمل العسكري" أن "مستوى رد الفعل وجميع الخطط باتت جاهزة لدى الجيش الإسرائيلي في حال تنفيذ أي اعتداءات".

وقال كوخافي: "تمكنا في العام الماضي من منع عمليات اختراق في الجنوب والشمال؛ منعنا هجمات بسبب النشاط الواسع وأعمال الاعتقال الليلية في "يهودا والسامرة" الضفة الغربية. لقد كشفنا أنفاقا إرهابية؛ كما أوقفنا هجمات سايبر واعترضنا قذائف صاروخية أطلقت تجاه الجبهة الداخلية".

وأضاف كوخافي أنه و"بالتزامن مع هذا كله، تمكن الجيش الإسرائيلي من إدارة حرب وقائية فعالة، وهي عبارة عن خطوات تنتقص من القدرات والتهديدات الاستراتيجية، وبالتالي تمنع نشوب حرب؛ هي إجراء يعكس قدرات جيش الدفاع في أفضل صوره - الذي يعتبر بنظر أعداءه جيش مبادر، مبدع، فعال ومهاجم يؤدي مهامه بصورة دقيقة، مفاجئة ومهنية".

وتابع كوخافي بالقول: "تتضمن هذه الحرب الوقائية سلسلة طويلة من العمليات العسكرية والمعقدة على كافة الجبهات. بعضها ظاهر للعيان وبعضها سري، وكلها تقلل وتبعد التهديدات، وتساهم في خلق ظروف أفضل لنشاط قوات الجيش الإسرائيلي في الحاضر والمستقبل، وتعزز قوة الردع، وتؤثر على شكل المنطقة".

واستطرد أنه "في الآونة الأخيرة نسمع عن تصعيد في التهديدات الإيرانية ضد دولة إسرائيل. إذا أقدمت إيران وشركاؤها، أعضاء المحور الراديكالي، سواء كانوا من دول الدائرة الأولى أو الثانية، بأي عمل ضد دولة إسرائيل، سيرون أن شراكتهم مكلفة وثمنها باهظ جدا".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم بقوة كل "من كان شريكا بشكل جزئي أو كامل، قريب كان أو بعيد بأي عمل ضد دولة إسرائيل أو ضد أهداف إسرائيلية"، مضيفا: "أقول الأشياء ببساطة وأصف لأعدائنا الوضع مستوى رد الفعل وجميع الخطط باتت جاهزة ومُهيأ لها".