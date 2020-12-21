روسيا تحدد الدول التي يأتي التهديد السيبراني منها

كشفت روسيا أن النشاط السيبراني الخبيث في عالم تكنولوجيا المعلومات والفضاء المعلوماتي يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية.

ذكرت ذلك وزارة الخارجية الروسية، في إشارة إلى تقييمات الشركات المتخصصة في مجال أمن المعلومات.

"بالنسبة إلى التهديدات السيبرانية في الفضاء المعلوماتي بشكل عام، وفقًا لتقديرات الشركات الأجنبية والروسية الرائدة في مجال أمن المعلومات، فإن معظم النشاط الخبيث يأتي من الولايات المتحدة".

وقال نائب وزير الخارجية الروسية أوليغ سيرومولوتوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الإثنين:

وأضاف: "يمكنكم أيضًا التذكير بتقرير اللجنة المؤقتة لمجلس الاتحاد لحماية سيادة الدولة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية بتاريخ 15 يوليو 2020، الذي قدم إحصائيات حول التأثير على موارد المعلومات الروسية أثناء التصويت على تعديلات دستور روسيا في صيف عام 2020".

وأضاف نائب وزير الخارجية "تم تسجيل هجمات من نوع (DDOS) واسعة النطاق من أراضي الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وسنغافورة وتايوان وأوكرانيا وعدد من دول رابطة الدول المستقلة".