السلالة الجديدة من كورونا... ماذا تقول المؤسسات الصحية الرئيسية عنها؟

علقت مؤسسات دولية وخبراء في مجال الصحة، اليوم الاثنين، على ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، في المملكة المتحدة، التي أثارت قلقا عالميا وتسببت في وقف حركة السفر بين بريطانيا ودول عدة.

وعقد مسؤولو منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا، اليوم الاثنين، لمناقشة الطفرات التي أدت إلى ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في كل من جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، حسبما أفادت شبكة "سي بي إس نيوز".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن السلالة الجديدة من الفيروس المنتشرة في المملكة المتحدة يعرف عنها أنها أكثر عدوى (أي أنها أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر).

ومع ذلك لا يوجد دليل على أنها أكثر فتكا (أشد تأثيرا)، بحسب تيدروس أدهانوم، الذي قال إن احتواء انتقال الفيروس هو أمر أساسي، وأنها كلما زادت فرصة انتشاره زادت فرص تحوره.

دفعت السلالة الجديدة من الفيروس في المملكة المتحدة عشرات الدول في الاتحاد الأوروبي وحول العالم إلى إغلاق حدودها أمام المسافرين من البلاد، وأعلنت الحكومة البريطانية تشديد قيود البقاء في المنزل. تم رصد حالات فردية في بعض الدول من السلالة الجديدة.

قالت عالمة الأوبئة ماريا فان كيركوف، التي تقود الجهود الفنية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، إن

الباحثون من المملكة المتحدة يبحثون في معدلات انتقال السلالة الجديدة وقد شهدوا زيادة ملحوظة.

وأضاف أن الباحثين يدرسون أيضا ما إذا كانت السلالة تؤدي إلى حالات أكثر خطورة من "كوفيد 19" أو المزيد من الوفيات، لكن لم يروا حتى الآن أي مؤشر على ذلك، بالإضافة إلى البحث في استجابة الأجسام المضادة للسلالة الجديدة.

يمكن لشخص مصاب بالسلالة الجديدة من الفيروس أن ينقل العدوى بمعدل 1.5 شخص آخر، أكثر من المتوسط البالغ 1.1 شخص للسلالات الأخرى من نفس الفيروس، وهذا يعني أنه أسرع انتشارا، تعتقد بريطانيا أنها بدأ الانتشار في أوائل سبتمبر/ أيلول.

من جانبها قالت رئيسة السلطة التنظيمية للأدوية في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، يبدو أن لقاح "فايزر/ بيو إن تك" سيقي من السلالة الجديدة لفيروس كورونا الموجودة بشكل رئيسي في بريطانيا.

وأضافت رئيسة وكالة الأدوية الأوروبية، إيمير كوك، في مؤتمر صحفي بعد إعلانها الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح: "في الوقت الحالي لا يوجد دليل يشير إلى أن هذا اللقاح لن يعمل ضد السلالة الجديدة"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، اليوم الاثنين، أن

لقاح "سبوتنيك-V" الروسي فاعل ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في أوروبا.

وقال دميتريف خلال الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نؤكد أيضا على حد علمنا، أن لقاح "سبوتنيك-V" فاعل للغاية ضد السلالة الجديدة للفيروس التي ظهرت في أوروبا.

فيما قال وزير الصحة الألماني ينس سبان إن "السلالة الجديدة ليس لها تأثير على اللقاحات"، مضيفا أن خبراء الاتحاد الأوروبي هم من خلصوا إلى نتيجة أن اللقاحات فاعلة في مكافحة السلالة الجديدة التي تم رصدها في بريطاني.

وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في أوروبا:

في جميع أنحاء أوروبا، حيث يكون انتقال العدوى مكثفا وواسع الانتشار، تحتاج الدول إلى مضاعفة إجراءات السيطرة والوقاية.

وحثت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أعضائها في جميع أنحاء العالم على "زيادة عمليات تحديد التسلسل الجيني لفيروس (سارس- كوف 2) حيثما أمكن ذلك ومشاركة البيانات دوليا، للإبلاغ عما إذا تم العثور على نفس الطفرات المثيرة للقلق"، على حد قول المتحدثة.

وأشارت المنظمة إلى "العلامات الأولية التي توضح أن السلالة الجديدة قد تكون قادرة على الانتشار بسهولة أكبر بين الناس، والمعلومات الأولية التي تشير إلى أنها قد تؤثر على أداء بعض الاختبارات التشخيصية".