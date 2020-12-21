بايدن يتلقى لقاح كوفيد-19 ويوجه رسالة للشعب الأمريكي... فيديو

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 في نيوارك بولاية ديلاوير بعد ظهر يوم الاثنين، خلال بث تلفزيوني مباشر.

كانت جيل زوجة الرئيس المنتخب، إلى جانبه خلال تلقي اللقاح.

وقال بايدن بعد الحصول على اللقاح، "ما أريد قوله هو إننا مدينون لهؤلاء الناس بالكثير.. العلماء والأشخاص الذين وضعوا هذا معا، والعاملين في الخطوط الأمامية، والأشخاص الذين قاموا بالفعل بالتجارب السريرية، إنه أمر مذهل"، وفقا لشبكة "سي إن إن".

وأضاف، بايدن بعيد تلقيه الحقنة: "أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرا. لا داعي للقلق".

كما وجه الشكر إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب لمساهمتها في تطوير اللقاحات.



وتسبب وباء كورونا في وفاة ما يزيد عن 318 ألف أمريكي، بينما أصيب به ما يقارب 18 مليونا.