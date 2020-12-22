حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة تتجاوز 18 مليونا

تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة يوم الاثنين، 18 مليون إصابة، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الجامعة الأمريكية المتخصصة في إحصائيات كورونا، وصل عدد الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة 18 مليونا و11 ألف و449 إصابة.



وأشارت الجامعة بأن عدد الوفيات في الولايات المتحدة وصل إلى 319 ألفا و255 حالة وفاة.

وتعد الولايات أكثر البلاد حول العالم تأثرا بالفيروس، الذي أصاب 77,307,971 شخصا حول العالم وقتل أكثر من مليون و700 ألف شخص.

استغرقت الولايات المتحدة 284 يوما للوصول إلى 9 ملايين حالة إصابة بوكوفيد-19، وفقا لبيانات الجامعة. بينما ضاعفت أمريكا العدد في 52 يوما فقط، لتصل إلى العدد الحالي.

سجلت جامعة جونز هوبكنز أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في 21 يناير/كانون الثاني 2020.