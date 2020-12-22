الصين تختبر بنجاح الجيل الجديد للصاروخ الحامل "سي زد - 8"

وجاء في بيان للمؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء أنه تم إطلاق الصاروخ الحامل اليوم الثلاثاء في الساعة 12.37 بالتوقيت المحلي من قاعدة ونتشانغ الفضائية في جزيرة هاينان، ونقل خمسة أقمار صناعية إلى المدار.

وبحسب بيان الشركة الصينية فإن كانت المهمة الأولى نفذت بنجاح كامل.

والصاروخ الحامل " سي زد-8 " يعمل على وقود الصواريخ البيئي، ويبلغ طوله حوالي 59.3 مترًا، ووزنه عند الإقلاع 356 طنا، وهو قادر على نقل ما يصل إلى 4.5 طن من الحمولة إلى مدار متزامن مع الشمس.