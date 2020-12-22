وزيرة بريطانية: المملكة المتحدة وفرنسا تعملان على فتح الحدود

تعمل حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع فرنسا في مسعى لإيجاد وسيلة لرفع إغلاق الحدود الذي يعطل أحد أهم طرق التجارة في أوروبا قبل أيام فقط من ذروة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأغلقت معظم دول العالم الحدود مع المملكة المتحدة في الآونة الأخيرة بعد اكتشاف لندن لسلالة جديدة سريعة العدوى من فيروس كورونا.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل لمحطة سكاي "نتحدث مع زملائنا في فرنسا باستمرار بخصوص مجموعة من القضايا والعمل كان جاريا على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية وسنتابع اليوم".

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيصدر قرار اليوم قالت باتل "نعمل على التوصل إلى قرار. من مصلحتنا، نحن الاثنين، ضمان التدفق". وفقا لـ "رويترز".

هذا وأكدت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الأحد، رصد تفشي سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا وفي ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا، حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة".