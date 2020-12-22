إيران: لا نستطيع الوفاء بالتزامات الاتفاق النووي من جانب واحد

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول، إن بلاده لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها في الاتفاق النووي من جانب واحد.

طهران - سبوتنيك. ودعا المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، باقي أطراف الاتفاق للعودة إلى التزاماتها حفاظا على مصلحة الجميع.

وقال ربيعي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي تعليقا على تحذير متحدث الخارجية الفرنسية الأخير من أن عواقب خرق التزامات الاتفاق النووي خطيرة ويجب على إيران الالتزام الفوري بجميع بنود الاتفاق، إن "إيران لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها من جانب واحد، وعلى الدول الأوروبية، بدلاً من الإعراب عن القلق، أن تعود إلى التزاماتها من أجل الحفاظ الاتفاق الذي يصب في مصلحة الجميع".

وأكد ربيعي أن "إيران طرف مدعي على خرق الالتزام وعدم الامتثال من جانب أمريكا وأوروبا في الاتفاق النووي".

وتابع "تقليص التعهدات التي اتخذتها إيران وفقًا لحقوقها المعترف بها بموجب المادتين 26 و 36 من الاتفاق النووي، وفي حالة العودة السريعة لأطراف الاتفاق للوفاء بالتزاماتهم فيه، سيتم تعليق تنفيذها فورا، لذلك فإن الادعاء بأن إيران لا تلتزم بالاتفاق غير صحيح".

وأكمل المتحدث باسم الحكومة الإيرانية "بما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي مؤسسة مستقلة وفنية فقط، فيتوقع أن تعمل في إطار واجباتها ومسؤولياتها في مجال المراقبة والتحقق من الإجراءات المتعلقة بالمجال النووي وتقديم تقارير محدثة بذلك، والامتناع عن الدخول في أمور خارج نطاق مسؤوليات الوكالة ومديرها العام".