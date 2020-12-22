إيران تحسم طريقة "الانتقام القاسي" لاغتيال سليماني

أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن طهران "عازمة على الانتقام القاسي من الآمرين والمنفذين لجريمة اغتيال قائد فلق القدس التابع للحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سليماني".

وشرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، خلال استقباله حمد الله محب مستشار الأمن الوطني للرئيس الأفغاني في طهران، "السياسة الإيرانية القائمة على تعزيز علاقات حسن الجوار وإقامة علاقات استراتيجية مع جميع دول الجوار"، قائلا: إن "أفغانستان لها مكانة خاصة في ضوء القواسم المشتركة والأواصر العديدة بين البلدين"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

واشار شمخاني، إلى أن "الولايات المتحدة كثفت إجراءاتها المزعزعة للاستقرار في منطقة غرب آسيا خلال العام الماضي، وبلغت ذروتها بالاغتيال الجبان لكبار قادة مكافحة الإرهاب الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، مضيفا أن إيران "عازمة على الانتقام القاسي من الآمرين والمنفذين لهذه الجريمة التاريخية، ومنع استمرار الأعمال الإرهابية والمثيرة للتوتر والمناهضة للأمن التي تقوم بها أمريكا وعملائها، وإرغامهم على مغادرة المنطقة".

وحذر من "زيادة أنشطة تنظيم داعش في أفغانستان والمخاطر التي ستشكلها على أبناء هذا البلد ودول المنطقة الأخرى"، مشددا على ضرورة التحلي باليقظة والتعاون وتظافر الجهود المشتركة لجميع الدول للقضاء على شر هذه الغدة السرطانية.

وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.