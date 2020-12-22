إصابة كاردينالين مقربين من البابا فرنسيس بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الثلاثاء، أن اثنين من الكرادلة بالفاتيكان والتابعين لفريق البابا فرنسيس أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة أن اثنين من الكرادلة بالفاتيكان، أحدهما يقضي معظم وقته في ​مساعدة​ المشردين في روما، أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا​.

وبحسب المصادر تم نقل الكاردينال كونراد كراجوسكي 57 عاما، وهو بولندي يدير الجمعيات الخيرية للبابا فرنسيس للعلاج من بداية الالتهاب الرئوي.

وقال المصدر إن الكاردينال الإيطالي جوزيبي بيرتلو 78 عاما، حاكم مدينة الفاتيكان جاءت نتيجة اختباره إيجابية أيضا ويعتقد أنه في عزلة ذاتية في منزله بالفاتيكان.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أحدهما أو كلاهما قد حضر حدثا، يوم أمس الاثنين، تبادل فيه أعضاء الإدارة المركزية للفاتيكان، تحيات ​عيد الميلاد​ مع ​البابا​، كما لم يصدر تأكيد رسمي من الفاتيكان لنتائج اختبار الكرادلة.