"بخط يد قاسم سليماني"... إيران تكشف عن مخطوطات للمرة الأولى

أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "لدى قائد فيلق القدس الراحل الجنرال قاسم سليماني عشرات المخطوطات التي سيتم نشرها"، قائلة: إنه "كان منتظما جدا وتم جمع يومياته وسيتم نشرها".

وأشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، إلى "دور البرلمان في أخذ الثأر الصعب لاستشهاد قاسم سليماني وطريقة استخدام صلاحيات البرلمان في هذا الشأن"، مؤكدا أن "الثأر لدمه يتطلب صبرا وتخطيطا أصعب"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأوضح عبد اللهيان، أنه "عين رئيس السلطة القضائية، آية الله رئيسي قاضيا خاصا للتحقيق في قضية اغتيال سليماني، وتمكنت السلطات القضائية للبلاد من جمع وثائق بهذا الشأن خلال زيارتهم للعراق".

وذكر أن "لدى الجنرال سليماني عشرات المخطوطات التي سيتم نشرها في مؤسسة الحاج قاسم سليماني، لقد كان منتظما جدا وتم جمع يومياته وسيتم نشرها"، مشيرا إلى "دور مجلس الشورى الإسلامي في مكافحة الإرهاب، قائلا: "للبرلمانات دور مهم للغاية في مكافحة الإرهاب، ولكن في برلمانات العالم نواجه نقصا في تشريعات مكافحة الإرهاب".

وأكد: "لكن المشكلة تكمن في محاربة الإرهاب، وهي ظاهرة معقدة في عالم اليوم، قامت المؤسسات الدولية ذات الآراء السياسية المحددة والضغط على النشطاء في المنطقة والعالم بتطوير سلسلة من اللوائح الدولية ومحاولة استخدام أسماء مختلفة مثل مكافحة غسل الأموال أو مكافحة الاتجار أو مكافحة الإرهاب بكل التفاصيل داخل البلدان الوصول حتى إلى المعلومات الأكثر سرية".