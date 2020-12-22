الاتحاد الأوروبي يتسلم 12.5 مليون جرعة من لقاح فايزر بنهاية العام

قالت شركة بيونتيك الألمانية إنها وشركة فايزر الأمريكية ستوردان 12.5 مليون جرعة من لقاحهما للوقاية من مرض كوفيد-19 للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

وقال شون ماريت المدير التجاري لبيونتيك للصحفيين إن ذلك أكثر من نصف الكمية المتوقع تسليمها للولايات المتحدة بحلول نهاية العام وتبلغ 20 مليون جرعة.

ويُعطى اللقاح على جرعتين بفارق ثلاثة أسابيع بينهما مما يعني أن هذه الشحنات للاتحاد الأوروبي ستكفي لتطعيم 6.25 مليون شخص وتستعد الشركتان لتسليم الشحنة الأولى بعد الحصول على موافقة الجهة التنظيمية أمس الاثنين. وفقا لـ "رويترز".

وقال ماريت في إفادة صحفية إنه سيتم في غضون خمسة أيام تسليم الجرعات للدول التي تطلبها من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.