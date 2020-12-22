بيونتيك: 12.5 مليون جرعة لقاح يتسلمها الاتحاد الأوربي نهاية العام

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية أنها وشريكتها "فايزر" ستوردان 12.5 مليون جرعة لقاح إلى الاتحاد الأوربي بحلول نهاية العام الجاري.

وطبقا لـ"سي بي إن سي"، قال شون ماريت المدير التجاري لـ"بيونتيك" إن الـ12.5 مليون جرعة تمثل أكثر من نصف الكمية المتوقع أن تتسلمها الولايات المتحدة أيضا قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن امريكا ستتسلم 20 مليون جرعة.

وبالنظر إلى طبيعة اللقاح وإجراءات تلقيه، فمن المتوقع أن هذه الشحنات الـ"12.5 مليون جرعة" ستكفي لتطعيم 6.25 مليون شخص، على أساس أن اللقاح يعطى على جرعتين بفارق ثلاثة أسابيع بينهما.

وتستعد الشركتان لتسليم الشحنة الأولى، بعدما حصلتا على موافقة الجهة التنظيمية أمس الاثنين.

وقال ماريت إنه سيتم في غضون 5 أيام تسليم الجرعات للدول التي تطلبها من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.

جدير بالذكر أن بريطانيا قد بدأت الأسبوع الماضي تطعيم 20 مليون شخص من سكانها، البالغ عددهم 67 مليون نسمة.

وحسب وكالة أنباء "رويترز"، فقد طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة من لقاح فايزر وبيونتيك، وهي جرعات كافية لتطعيم 20 مليون شخص، حيث يتلقى كل فرد جرعتين.

ويأمل سايمون ستيفنز رئيس هيئة الصحة الوطنية في أن يكون طرح اللقاح نقطة تحول في مواجهة وباء كورونا.

وتعتبر بريطانيا الدولة الأولى في الغرب التي تتلقى لقاح فايزر وبيونتيك، بعد أن وصلت الوفيات جراء فيروس كورونا فيها إلى 61 ألف حالة.