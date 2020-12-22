"أرمينيا بدون نيكولا"... مسيرة للمعارضة في يريفان... بالفيديو

ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المعارضة الأرمينية نظمت تجمعا ضخما في ساحة العاصمة يريفان والتي حملت عنوان "أرمينيا بدون نيكولا"، مشيرة إلى مطالبتها برحيله.

وأشار المراسل إلى أن التجمع حشد آلاف المتظاهرين طالبوا خلال تحركهم باستقالة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

وقال غيخام مانوكيان ممثل الحزب الأرميني المعارض: "في غضون عامين ونصف العام وصلنا إلى درجة بات المواطنون يشعرون بالاشمئزاز من سياسة واسم نيكولا".

واعتبر أن على رئيس الحكومة الرحيل بعد الهزيمة التي تلقتها أرمينيا جراء خسارة جزء من سيادتها في ناغورني قره باغ.

وتتهم المعارضة باشينيان بخيانة المصالح الوطنية وتطالب باستقالته.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، ثم تسليم عدد من المناطق إلى سيطرة باكو ، وقيام الطرفين بتبادل الأسرى، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.