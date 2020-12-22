موسى فكي: إثيوبيا قامت بعمل عسكري "مشروع" في تيغراي

اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، أن العملية العسكرية التي نفذتها إثيوبيا في إقليم تيغراي شمالي البلاد الشهر الماضي "عمل مشروع".

تصريحات فكي جاءت في ختام اجتماع قادة الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرقي إفريقيا (إيغاد)، في جيبوتي بحسب ما ذكرته اليوم وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).

وقال رئيس الاتحاد الإفريقي: "الحملة العسكرية الإثيوبية في إقليم تيغراي شرعية لجميع الدول"، في الاتحاد.

ولاحقا أكد فكي في تغريدة بموقع تويتر على أنه "لا يمكن إنكار أن الأزمة في تيغراي أدت إلى نزوح واسع النطاق، ويجب إيلاء اهتمام خاص للاجئين والنازحين"، بحسب المصدر ذاته.

وأمس الأول (الأحد)، وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، اليوم الأحد، الشكر لقادة دول الهيئة الحكومية الدولية للتنمية بأفريقيا "إيغاد" المشاركين في قمتهم الاستثنائية الـ38، لإقرارهم بشرعية الإجراءات الأمنية التي نفذتها بلاده في إقليم تيغراي.

وانطلقت، الأحد، القمة الاستثنائية الطارئة لمنظمة "إيغاد"، لبحث عدة أزمات إقليمية تتصدرها التطورات في إقليم تيغراي والتوترات الحدودية بين إثيوبيا والسودان.

واندلع في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قتال عنيف في إقليم تيغراي المتاخم للمثلث الرابط بين حدود إثيوبيا مع كل من السودان وإريتريا وذلك بعد توتر طويل بسبب خلافات حول الانتخابات المحلية واتهام الحكومة الإثيوبية مقاتلي تيغراي بمهاجمة قواعد للقوات الحكومية في المنطقة.

وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة المئات، وفرار ما يقرب من 50 ألف إثيوبي إلى السودان كلاجئين.